Monza-Lazio, Palladino: “Poco concreti. Sarri? Un maestro”. E su Zaccagni…

Monza-Lazio, le dichiarazioni di Palladino

Queste le parole dell'allenatore: "Cosa lascia di buono questa partita? Abbiamo affrontato una grande Lazio, noi li abbiamo messi in difficoltà. Loro sono forti ed allenati benissimo, da un maestro di calcio come Sarri. Purtroppo abbiamo subito il primo gol in maniera rocambolesca. Le nostre chance le abbiamo avute, poi nella ripresa il calcio di punizione con cui hanno raddoppiato ci ha tagliato le gambe. Però la squadra è stata matura, il Monza è rimasto in gara fino alla fine. Il rammarico è quello purtroppo di non aver fatto gol. Questa volta le sostituzioni non ci hanno dato qualcosa in più. Non sono riusciti ad entrare in gara, specie Colpani e Mota Carvalho. Ma perchè la Lazio è stata abile a chiudere tutte le linee di passaggio. Ripeto, il rammarico è stato non aver concretizzato le nostre chance. Più o meno è stata una partita simile a quella dell'andata. Ma questa partita ci aiuterà a far crescere molto in futuro. Assenza di gol? Io mi preoccupo se non dovessimo creare occasioni, ed invece fra Cremonese e Lazio ne abbiamo costruite tante. Prima o poi il gol arriverà". Sarri ha parlato molto bene di Palladino ed ovviamente il tecnico del Monza ha ricambiato: "Il calcio italiano deve tanto a Sarri perchè le sue squadre sono un piacere da vedere e difficili da affrontare. Io da esordiente in A ho solamente piacere ad affrontare uno come lui. Lo ringrazio per le belle parole spese nei miei confronti, è una grande persona ed un grande allenatore". Poi su Zaccagni: "E' forte, penso che bisogna sempre dare il massimo con la propria squadra per arrivare in Nazionale. Poi ci penserà il nostro CT Mancini che è bravissimo".