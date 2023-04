Berlusconi, il messaggio di auguri dal Monza e Galliani

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato nelle ultime ora al San Raffaele in terapia intensiva. Il problema per il leader di Forza Italia sarebbe di tipo cardiovascolare con problemi respiratori. Il ministro Tajani ha fornito ulteriori informazioni: "Il presidente Berlusconi parla ma è stato ricoverato in terapia intensiva per un'infezione che non era ancora risolta". Il leader di Forza Italia era stato ricoverato anche la scorsa settimana ed era poi stato dimesso il 30 marzo.