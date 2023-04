Monza, Palladino: dedica a Berlusconi e Galliani. Su Juric e Gasperini...

"Una vittoria emozionante, venire contro questa Inter che sta bene e che aveva l'obiettivo di vincere dopo la Champions. Abbiamo fatto una gara equilibrata, bravi nelle ripartenze e sono fiero di questi ragazzi. Vincere a San Siro è bellissimo, non ho parole e ringrazio davvero tutti". Lo ha dichiarato Raffaele Palladino a Sky Sport dopo la vittoria del suo Monza sul campo dell'Inter . "Per Galliani oggi non era una partita come le altre, ci teneva in modo particolare e mi aveva detto di voler fare qualche punticino. Oggi ha fatto lui il discorso alla squadra, ci ha caricato e la squadra ha recepito bene: questa vittoria è dedicata a lui e soprattutto al presidente Berlusconi", ha aggiunto il tecnico del Monza .

Palladino, le parole dopo Inter-Monza

Palladino ha poi spiegato: "Sensi ha sentito un leggero risentimento muscolare, ci auguriamo non sia nulla di grave perchè stava tornando in forma. Pessina? E' un giocatore eccezionale, alza il livello della squadra ed è il nostro capitano. Sa fare le due fasi, un giocatore universale secondo me anche sottovalutato. Per noi è fondamentale". Sugli obiettivi: "Ora che la salvezza pensiamo sia raggiunta dobbiamo essere bravi a fare più punti possibili, perchè un conto è finire il campionato al 13esimo posto e un colto è finire più avanti. Dobbiamo quindi essere bravi ad alzare ancora l'asticella e goderci questo momento bellissimo". Infine, parlando del suo exploit personale all'esordio in Serie A, ha rivelato: "Ho iniziato ad appassionarmi ad allenare negli ultimi anni di carriera a Crotone, con Juric. Poi ho avuto un grande maestro come Gasperini e credo che questo sia il lavoro più bello del mondo".