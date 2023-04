Palladino, conferenza Monza-Fiorentina: gli elogi a Italiano e il rinnovo

Dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro , il Monza vuole un altro risultato importante in Serie A perché ll'U Power Stadium arriva la Fiorentina reduce dalle fatiche di Coppa contro il Lech Poznan . Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino .

Monza-Fiorentina, le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro la Fiorentina: "Sarà una partita bella e mi aspetto uno stadio caldo con la giusta carica da parte dei nostri tifosi. Spero di vedere la stessa formazione vista a San Siro. Non dobbiamo porci nessun limite, l'obiettivo è continuare a fare risultato e mettere in difficoltà il nostro avversario. Italiano? I risultati che sta conquistando sono sotto gli occhi di tutti, complimenti a lui ed alla società. Per noi dopo l'Inter e l'entusiasmo che si è creato diventa facile preparare le gare". Sul futuro: "Non è il momento per parlare del rinnovo. Io qui sto benissimo, ma ne riparleremo a fine stagione".

Sul problema gol degli attaccanti: "Non ne farei un dramma. Ci manca la punta da doppia cifra ma è anche vero che noi abbiamo sempre cambiato tanto davanti. Valoti, Ciurria e Sensi sono giocatori duttili. Il gruppo è di valore, vuole migliorarsi e competere. C'è affetto fra i miei calciatori ed è un grande valore. Sono tanti anni che sono nel mondo del calcio e non ho mai visto un gruppo così bello e coeso".