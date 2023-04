Palladino sfida Mourinho: "Spero di prendermi una rivincita"

LA SPEZIA - Il Monza di Raffaele Palladino vince a casa dello Spezia per 2-0 siglando il 3° successo consecutivo dei brianzoli che, per una notte, entrano tra le prime 10 in classifica (9° posto a 44 punti). Nel post-partita tutta la soddisfazione dell'allenatore dei biancorossi: "Partita difficile, lo Spezia ci ha messo subito in difficoltà, hanno avuto una grande occasione ma grazie a Di Gregorio che ha salvato il risultato. Siamo stati bravi a mettere in campo tranquillità e i nostri principi di gioco mettendo in difficoltà l'avversario. Questa è una squadra che ha cuore, voglia di far bene, non calano mai d'intensità, non cambiano mai l'atteggiamento, siamo diventati una squadra matura. Fare filotto in Serie A non è facile, siamo davvero felici e adesso testa alla Roma".