Monza, Galliani blinda Palladino: "Resta, l'accordo lo troviamo"

Monza, Galliani sul futuro di Palladino

Il Monza, dopo aver centrato la salvezza in Serie A, sta già guardando al futuro e il primo tassello da confermare è quello di Palladino. Proprio l'ad Adriano Galliani ha parlato del contratto e della possibilità di rinnovo per l'allenatore biancorosso: "Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che resti a Monza".