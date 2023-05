Palladino, conferenza Monza-Roma: la sfida a Mou e l'accostamento alle big

Il Monza , dopo la vittoria contro lo Spezia che ha dato l'aritmetica salvezza ai biancorossi , affronterà nel turno infrasettimanale la Roma di José Mourinho . Raffaele Palladino ha parlato in conferenza alla vigilia della partita in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21.

Monza-Roma, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della prossima sfida contro la Roma: "Il prossimo anno giocheremo di nuovo in Serie A e volevo ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini dall'inizio, il merito è anche loro. Il percorso è stato meraviglioso. Avrei firmato con il sangue per raggiungere gli obiettivi con sei giornate d'anticipo. Abbiamo alzato l'asticella nel girone di ritorno, ma possiamo migliorare nella fase difensiva. Io guardo i dettagli ma questa è una squadra consapevole e matura. Questo aspetto è fondamentale anche in funzione della gara contro la Roma, una squadra molto difficile da affrontare. Non vedo l'ora di affrontare Mourinho e avere la mia rivincita visto che mi ha sempre battuto quando ero giocatore. Un onore giocare contro di lui e le sue squadre".

Sui singoli: "Tanti giocatori sono cresciuti in stagione: penso a Ciurria, Di Gregorio, Rovella e Pessina che è tornato in nazionale. Pablo Marì ha fatto un'annata straordinaria, come Izzo e Caldirola". Obiettivo ottavo posto: "Giocheremo con leggerezza, quasi mi dispiace finire la stagione vorrei continuasse all'infinito. Non pensiamo all'Europa ma solo a dare il massimo in queste ultime sei partite". Poi in chiusura sul futuro: "Dei miei discorsi personali ne parleremo solamente alla fine. Con Galliani e Berlusconi c'è rapporto di stima, amicizia e fiducia. Accostamento alle big? Fa piacere e mi dà stimolo perché lavoro 10-12 ore al giorno. Ora sono focalizzato nel migliorarmi e a far crescere i miei calciatori".