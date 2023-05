Berlusconi, l'ultimo bollettino sulle condizioni di salute

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare. In questi giorni, però, la risposta del presidente del Monza, a cui giocatori e Galliani hanno dedicato la salvezza ottenuta dopo la vittoria sullo Spezia, sarebbe più che positiva tanto che si è parlato nelle scorse ore di una possibile dimissione dall'Ospedale. Il bollettino sulle sue condizioni è rassicurante come fanno sapere i professori Zangrillo e Ciceri.