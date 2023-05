Peluso dopo Torino-Monza: "Quante soddisfazioni!". Su Caprari e Palladino...

Il Monza cade contro il Toro. Allo stadio Olimpico Grande Torino i biancorossi pareggiano contro i granata: a sbloccare la sfida un gol di Sanabria ad inizio secondo tempo, sul finire di partita la rete di Caprari che fissa il risultato sull'1-1. In panchina per i brianzoli non c'era Raffaele Palladino, squalicato per un turno, ma il suo vice allenatore Federico Peluso.