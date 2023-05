Perché la prima licenza Uefa è l'eurogol del Monza

Difficilmente i tifosi del Monza potranno dimenticare la prima, storica stagione in Serie A della loro squadra in 110 anni di vita (il primo settembre diventeranno 111) . L'aritmetica certezza della salvezza , guadagnata con sei giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del torneo, ha sublimato la stagione d'oro del club di Berlusconi, Galliani e Palladino , scandita dall'eclatante progressione del gioco e dei risultati. Attualmente, i biancorossi sono una delle cinque squadre che condividono l'ottava posizione a quota 46 (le altre sono Fiorentina, Udinese, Bologna e Torino): a quattro turni dalla fine, i brianzoli sono in corsa per un piazzamento che possa valere la partecipazione a una competizione europea. Qualora venisse centrata, onorerebbe subito la prima licenza Uefa attribuita ufficialmente al Monza dalla federazione di Ceferin in data 10 maggio 2023.

La prima storica licenza Uefa per il Monza per la stagione 2023-2024

Il comunicato ufficiale parla chiaro: "La commissione di primo grado delle licenze Uefa ha esaminato la documentazione presentata dall'AC Monza, dando l'ok alla licenza per la stagione 2023-2024". La licenza Uefa è il lasciapassare per le competizioni europee, rilasciato alla società che abbia guadagnato sul campo il diritto a parteciparvi. Cito testualmente dalle norme internazionali: "Per ottenerla, i club, che ne fanno domanda devono presentare una documentazione che dimostri di possedere i requisiti necessari per partecipare alle competizioni UEFA. Tali requisiti sono principalmente di natura economica - finanziaria e infrastrutturale". Tradotto in soldoni: bilancio in regola e stadio a norma. La licenza è un motivo d'orgoglio non soltanto per la società lombarda, ma per l'intero calcio italiano. Soltanto due anni e undici mesi fa, era esattamente l'8 giugno 2020 , il Monza tornava ufficialmente in Serie B, dopo avere dominato iil girone A del campionato di Serie C, interrotto a causa del Covid, quando la squadra vantava 16 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Il 29 maggio dell'anno scorso, battendo il Pisa per 4-3 dopo i tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff della Serie B, il Monza ha conquistato la Serie A. Ammonisce un antico adagio tibetano: quando arrivi in cima alla montagna, continua a salire. La scalata brianzola continua.