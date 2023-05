Palladino, conferenza Monza-Napoli: elogio Spalletti, Galliani e il rinnovo

Il Monza gioca con la tranquillità di aver raggiunto l'obiettivo della salvezza, ma non ha intenzione di fermarsi. La sfida contro il Napoli è l'occasione per provare a mettere in campo motivazioni utleriori e cercare di restare nella parte sinistra di classifica, dopo aver ottenuto la licenza UEFA per la prossima stagione . Dopo la squalifica a Torino , Palladino torna in panchina a guidare i suoi ragazzi e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i campioni d'Italia.

Napoli, Spalletti sul futuro

Monza-Napoli, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la sfida contro il Napoli: "Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello allenata benissimo. Per me Spalletti è il miglior allenatore della Serie A. Vogliamo confrontarci con i migliori. Questa partita capita al momento giusto siccome nooi stiamo bene e loro stanno vivendo settimane di grande euforia dopo lo scudetto. Per noi sarà un esame di maturità. Squalifica di Torino? Mi è mancato il campo, ma ho potuto assistere alla gara da una prospettiva diversa".

Gli elogi alla crescita del gruppo: "Tutta la squadra è cresciuta nella sua completezza. Il mese di aprile è stato incredibile. Sono soddisfatto anche della ragazzi individualmente perché ognuno di loro ha fatto uno step in avanti". Sulla licenza UEFA: "Il plauso va fatto alla società perché non è semplice averla. Per l'ottavo posto siamo tutte lì". Su Pessina: "E' un ragazzo e un calciatore fantastico. Sta dando tutto per questa maglia ed essendo monzese ci tiene anche più degli altri. Ha un senso della responsabilità fuori dal comune. Teniamocelo stretto perchè è il futuro del Monza". In chiusura sul futuro: "L'incontro con Galliani è stato positivo, ce ne saranno altri, ma ora priorità alla squadra".