Monza, sfottò social al Napoli: non c'è il mare fuori...

MONZA - Dopo un 2-0 rifilato ai campioni d'Italia in carica , un po' di goliardia probabilmente è anche lecita. Di certo è quello che ha pensato il Monza , che a seguito del successo contro la squadra di Spalletti, ha voluto "infierire" con una divertente immagine pubblicata sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Monza, lo sfottò al Napoli

Lo sfottò prende a riferimento "Mare fuori", la celebre serie televisiva ambientata a Napoli, che in questo caso è stata rivisitata con un fotomontaggio in cui si vede l'U-Power Stadium con il mare al posto del prato verde e una didascalia che lascia poco spazio a interpretazioni: "Ci sta o Monza for".