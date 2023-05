Con Palladino è un Monza da Europa: più punti di Milan e Roma!

"Ricominicare" è una parola spesso sottovalutata. Non dal Monza, che lo scorso settembre ha preso la decisione migliore per dare una spinta a un club che per la prima volta stava assaporando la Serie A. Un punto in sei partite, troppo poco per Galliani che esonera Stroppa e punta su Palladino dalle giovanili. "Non è un traghettatore, siamo certi che farà bene", diceva il dirigente dei brianzoli. Ha avuto ragione, viste le vittorie con Juventus, Inter, Napoli e i tanti risultati positivi che hanno portato la squadra al momentaneo ottavo posto con 52 punti in classifica dopo la vittoria contro il Sassuolo. Un bottino che rende i biancorossi la 3ª squadra in grado di conquistare più di 50 punti nella stagione d'esordio in A negli ultimi 70 anni (considerando sempre 3 punti a vittoria) - insieme al Chievo 2001-02 ( 54) e Parma 1990-91 (51).