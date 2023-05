Monza come Liverpool e City? Il club risponde con un meme

Dall'arrivo di Palladino il Monza ha cambiato pelle e soprattutto gioco. Dall'esordio vittorioso contro la Juventus, alle partite contro Inter e Napoli, fino all'ultima gara contro il Sassuolo, i brianzoli hanno messo a segno un percorso da livello Europeo . La classifica parla chiaro, con l'ex Juve in panchina i biancorossi hanno fatto meglio di Roma e Milan , conquistando 51 punti in 30 giornate, con un virtuale quinto posto. Ma le statistiche non sono solo queste.

Monza, miglior neopromossa e una statistica da big

Oltra al campo parlano anche i numeri e quelli del Monza sono più che positivi: tra i top 5 campionati in Europa sono la miglior neopromossa con 52 punti all'attivo. Solamente il Fulham in Premier League ha tenuto il passo dei biancorossi, ma ha una partita in più. Poi ci sono il Girona a 48, il Tolosa a 44 e un’altra serie di squadre che si sono salvate con difficoltà oppure sono già retrocesse. La squadra di Palladino potrebbe diventare la migliore esordiente di sempre, se escludiamo la Juventus promossa dalla Serie B. Per ora, con il girone unico a 20 squadre, solo il Palermo 2004/2005 con 53 punti e sesto posto in classifica e il Verona 2013/2014 con 54 e decimo posto hanno fatto meglio. A far sorridere ulteriormente Berlusconi e Galliani c'è anche un altro dato, fornito da Opta: "Il Monza è soltanto una delle quattro squadre dei cinque maggiori campionati europei in corso a non avere subito alcuna sconfitta dal 7 aprile (5V, 3N), al pari di Liverpool, Man City e Borussia Dortmund. Scalata". Il club ha risposto ironicamente con un meme in cui il proprio stemma viene rappresentato insieme a quello della latre squadre sugli attori di "Una notte da leoni". E notti così il Monza ne sta vivendo tante.