Palladino su Monza-Lecce: “Futuro? Qui sto bene, ho parlato con la società”

Il Lecce di Baroni ha conquistato la salvezza a pochi istanti dallo scadere del match contro il Monza . Un fallo di mano di Gytkjaer (protagonista in negativo anche per un penalty fallito), con coseguente rigore realizzato da Colombo, ha interrotto l'imbattibilità dei brianzoli che durava da otto partite. Al termine dei novanta minuti Palladino ha parlato del match.

Monza-Lecce, le dichiarazioni di Palladino

Queste le parole dell'allenatore dopo la sconfitta contro il Lecce: "Sapevamo fosse una partita complicata. Ci tenevamo a dare una gioia ai nostri tifosi, ma sapevamo che il Lecce avrebbe giocato con tutte le sue forze. Oggi gli episodi sono andati a nostro sfavore, ma questo è il bello e il brutto del calcio. Una partita non può cancellare il grande percorso. Gytkjaer? Non meritava questa giornata. Lo devo ringraziare, perché dà tutto durante gli allenamenti. La sua stagione non poteva finire con il gol alla Juventus, si meritava di segnare il rigore. Ma io ovviamente non ricordo il rigore sbagliato di oggi, ma la rete con la Juventus al mio esordio. Oggi abbiamo fatto tanti errori tecnici e banali. Il Lecce è stato bravo a farci giocare male. Sicuramente potevamo far meglio. Questa partita l’hanno decisa gli episodi, ma l’atteggiamento c’è stato. Futuro? Ho parlato con la società, qui sto bene e penso che a breve dovremmo ritrovarci. Ora il focus deve essere sull’Atalanta".