Juve, parla Rovella: il futuro, Galliani, Fagioli e i suoi idoli

"Anno molto positivo per me, non me l’aspettavo. Speravo di giocare e fare un po’ di esperienza, è andata oltre le aspettative e sono molto felice. Palladino? E' stato importante, quasi determinante. Mister Stroppa mi ha chiamato per farmi venire qua. Quando è arrivato Palladino dall’inizio mi ha dato subito fiducia, mi ha dato tanti consigli e aiutato anche fuori dal campo. Avendo finito di giocare presto ancora si ricorda le dinamiche". Lo ha dichiarato Nicolò Rovella a Dazn sulla sua stagione al Monza. Poi, il calciatore in prestito dalla Juventus ha parlato dei suoi idoli bianconeri: "Quando ero piccolino mi piaceva tantissimo Marchisio. Adesso Modric, mi piace troppo. Locatelli? Mi ci sono allenato quest’estate, per me è veramente fortissimo, ha qualità, mi piace come calcia. E’ “cattivo”? Sì".