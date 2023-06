Il Monza a San Siro? La mossa di Galliani, clamorosa rivelazione di Sala

Monza, San Siro, Sala e Galliani

Una semplice "telefonata interlocutoria", ma Galliani si sa è un uomo "ambizioso" e "lo conosco da tanti anni". Il Sindaco di Milano, Alessandro Sala, non ci gira attorno sulla possibilità che il Monza possa prendere in gestione San Siro qualora Inter e Milan dovessero decidere di non utilizzarlo più. "Conoscendo il personaggio ho detto 'non si sa mai'. Poi ho incontraro qualche giocatore del Monza e anche a loro ho chiesto se gli piacerebbe giocare a San Siro. La risposta è stata 'evidentemene sì'". A questo, però, Sala ha voluto fare anche le dovute precisazioni: "Lo dico con rispetto per la città straordinaria di Monza e nessuno vuole rubare niente a nessuno. Stiamo solo parlando di chiacchiere". In chiusura sulla società: "Sia lui che Silvio Berlusconi si sono infilati in questa avventura sia per passione ma anche per ambizione. Galliani ha fatto molto e dopo si è informato". Potrebbe davvero essere una notizia clamoroso dovesse accadere, anche se al momento, riguardo a San Siro, non c'è niente di concreto e Galliani è impegnato con il rinnovo di Palladino.