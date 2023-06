Galliani: "La Juve ha pagato troppo. Monza, Palladino come Sacchi"

Il Monza è stata una delle sorprese di questa stagione di Serie A. Non ha chiuso all'ottavo posto come era nelle ambizioni del club, ma comunque " siamo la miglior neopromossa d'Europa , al pari del Fulham" ha detto con fierezza Galliani . La scelta decisiva è stata quella del cambio in panchina. Nonostante lo scetticismo dell'ambiente brianzolo e non solo, quella di Palladino, con cui è arrivato il rinnovo, è stata un'altra trovata vincete della coppia Galliani-Berlsuconi. "All'inizio siamo stati massacrati, come successe anche per Sacchi e Capello" ha detto l'ad biancorosso a Il Cittadino che poi ha proseguito: " Mi auguro per Palladino che possa seguire le orme di questi grandi allenatori" .

Monza, Galliani, penalizzazione Juve

Dal Monza alla situazione che ha visto coinvolta la Juventus in questa stagione di Serie A. I punti toli e l'accanimento sulla società dopo il settimo posto finale. Galliani ha commentato: "La Juve senza penalizzazioni sarebbe in Champions e per me ha già pagato abbastanza". Bianconeri a cui è legato anche il ricordo più bello della stagione: "Il momento più bello in serie A è stato il primo successo con la Juventus". In chiusura poi è tornato a parlare della telefonata con il Sindaco di Milano Beppe Sala riguardo lo stadio di San Siro: "Non è attualità. Per tanti anni il Mezza sarà di Milan e Inter".