Berlusconi, il ricordo di Infantino e Ceferin

La morte di Silvio Berlusconi ha colpito tutto il mondo dello calcio e non solo. Tanti i messaggi arrivati già nella giornata di ieri, lunedì 12 giugno, quando è arrivata la notizia. Dal calcio allo spettacolo tante parole importanti in ricordo di colui che per tanti è stato un rivoluzionario del calcio. L'epoca dei grandi trionfi con il Milan fino alla prima storica Serie A con il Monza. Proprio i brianzoli hanno pubblicato sul proprio sito le parole di Infantino, presidente della FIFA, e di Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, per ricordare Silvio Berlusconi.

Berlusconi, il messaggio di Infantino Le parole di Gianni Infantino sulla scomparsa di Berlusconi: "C'è una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio Berlusconi diceva loro al primo incontro in assoluto: 'La nostra missione sarà quella di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco'. Con quella u, che tutti consideravano un vezzo. Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club. Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno, perché nei sogni le dimensioni non contano. Possono anche essere contenuti dentro una piccola città. Lo voglio ricordare proprio cosi, come la persona che - nel nostro amato sport - ha sognato e poi ha trasformato ipensieri in realtà. Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quel gioco straordinario. Anzi, quel giuoco".

Berlusconi, il messaggio di Ceferin Al messaggio di Infantino si è aggiunto anche quello di Aleksander Ceferin: "Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa del nostro caro e amato Silvio Berlusconi. Come presidente del Milan, è stato una figura unica nel mondo del calcio, un leader leggendario e carismatico che ha lasciato un'impronta profonda nella storia del nostro sport. Sotto la sua leadership, il club ha raggiunto traguardi straordinari, dimostrando grande impegno, dedizione e passione. Ha guidato il Milan verso successi storici, vincendo 29 trofei in 31 anni e portando il club al vertice d'Europa ben cinque volte. È proprio grazie a lui che spesso si dice che il Milan ha la Champions League nel suo DNA. Che non ha mai perso la passione per il gioco, lo ha dimostrato anche a Monza, ispirando una magica ascesa dalla Serie C alla Serie A. Il suo entusiasmo contagioso e la sua determinazione hanno motivato e spinto molti grandi del calcio a dare sempre il massimo sul campo, rendendoli non solo orgogliosi di far parte di questa squadra, ma delle vere e proprie leggende. La sua scomparsa è una grande perdita per la comunità sportiva e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. In questo momento di tristezza e lutto, della Uefa e mio proprio, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze a lei, alla sua famiglia e a tutti i membri e sostenitori di Monza. Con profondo cordoglio".

