Palladino, conferenza Monza-Inter: "Affrontiamo la finalista di Champions"

Il Monza si sta preparando alla sfida contro l'Inter con la voglia degli ex di provare a fare lo sgambetto alla formazione allenata da mister Inzaghi. Partendo dalla porta e andando fino all'attacco sono diversi i ragazzi passati anche in nerazzurro: Di Gregorio , Caldirola, D'Ambrosio , i fratelli Carboni (Valentin e Franco) e Gagliardini.

Una prima giornata che regala una serie di incroci visto che da pochi giorni Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell'Inter e Sensi, reduce dal prestito proprio coi biancorossi. In un San Siro sold out: "Affrontiamo la finalista di Champions" ha detto Raffaele Palladino in conferenza.

Inter-Monza, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha parlato in vista della sfida contro l'Inter a San Siro: "Dopo la sconfitta in Coppa Italia abbiamo lavorato tutta la settimana in funzione di cosa non è stato fatto in maniera giusta. Lo schiaffo è stato importante per farci tornare alla realtà. I ragazzi hanno recepito, l'atteggiamento è stato giusto: dalle sconfitte dobbiamo prendere il lato positivo, se capiamo dove abbiamo sbagliato la squadra migliora. La squadra deve continuare a crescere: è un percorso partito la passata stagione e continua. Sono convinto che questa sconfitta ci farà arrivare pronti alla partita di domani, dove dovremo essere bravi a dare il massimo a livello di cattiveria e determinazione".

Poi un pensiero su Berlusconi: "Sarà una stagione particolare, senza il nostro presidente e ci manca tantissimo. Però possiamo contare su Galliani che non ci fa mancare nulla". Sulla sfida contro l'Inter: "Di sicuro partire a San Siro è emozionante, ma è anche stimolante. Affrontare una squadra che ha giocato la finale di Champions ti dà energia positiva. La forza dell'Inter la conosciamo: hanno individualità, forza fisica, palleggio, altrimenti non avrebbero fatto certi risultati. Proveremo a metterli in difficoltà". Sugli ex ha aggiunto: "Da noi sono arrivati Gagliardini, D'Ambrosio e Carboni e sono rimasto colpito dalla mentalità. Tre così alzano il livello di tutta la squadra". Palladino si è poi soffermato sul mercato...