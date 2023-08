Palladino, obiettivo Monza: “Tocca salvarci, siamo ancora incompleti”

Al termine della sfida il tecnico dei brianzoli ha dichiarato: "Vanno fatti i complimenti all'Inter, hanno fatto un'ottima partita. Per 70 minuti siamo rimasti in gara, abbiamo preso gol su cose in cui di solito non facciamo errori. Sul 2-0 si è chiusa la partita, ma serve per farti capire a che punto sei, cosa ti serve e su cosa dobbiamo lavorare".

Palladino, le parole sul mercato

Palladino ha proseguito: "Ben venga aver affrontato una grande squadra, sappiamo qual è il nostro percorso di crescita. Obiettivi? Siamo in sintonia, dobbiamo salvarci e anche se succederà all'ultimo secondo dell'ultima giornata festeggeremo, questa sarà un'annata difficile, siamo pronti e consapevoli, dobbiamo lottare e non dobbiamo mai perdere la nostra filosofia". Infine, sul mercato: "La squadra non è ancora completa, siamo in perfetta sintonia con la dirigenza. Io sono sempre felice dei calciatori che ho, c'è un'ossatura importante. La strada è stata intrapresa, dobbiamo lavorare sugli errori fatti".