Palladino e l'indizio mercato Monza: la conferenza in vista dell'Empoli

Resettare e ripartire. La stagione del Monza è iniziata con due sconfitte: la prima in Coppa Italia contro la Reggiana, mentre la seconda in campionato a San Siro contro l'Inter. L'idea di gioco non è cambiata e Palladino è già indirizzato sulla strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo primario, ovvero la salvezza.