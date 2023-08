Palladino dopo Monza-Empoli: "Colombo? Ci spero". Su D'Ambrosio ko..

E' servita una doppietta di Colpani per i primi tre punti della stagione del Monza di Palladino. All'U-Power Stadium i brianzoli hanno superato l'Empoli per 2 a 0 con le reti del centrocampista, una per tempo, e il primo con una prodezza di sinistro all'incrocio dei pali dal limite dell'area.

Dopo il 2 a 0 subito a San Siro i biancorossi sono riusciti a far valere il proprio gioco contro i toscani. Al termine della gara ha parlato con soddisfazione lo stesso allenatore dei brianzoli.

Monza-Empoli, parole Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro l'Empoli: "Lo spirito e il sacrificio dei singoli ma direi di tutta la squadra, questa è la nostra prerogativa. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Colpani, Pessina, Ciurri, tutti sono stati davvero bravissimi. Siamo soddisfatti perché avevo chiesto loro di fare prestazione e i ragazzi l'hanno fatta. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra in base a quello che vedo durante la settimana. Volevamo i tre punti".

Sui singoli: "Colpani è un ragazzo strepitoso oltre che con un grande talento. Mi sono accorto subito delle sue grandi doti tecniche e umane soprattutto. Vuole migliorarsi ogni giorno sotto tutti i punti di vista specialmente in quello fisico, dove l'anno scorso era carente. Questo può essere l'anno della consacrazione e non deve mollare di un centimetro. Akpa Akpro? Ha caratteristiche che a noi mancavano e può occupare diversi ruoli in mezzo al campo. Ci darà una grande e mano e siamo contenti di averlo". Poi sull'infortunio di D'Ambrosio: "Purtroppo non so nulla. Ha avuto un problema alla caviglia ma non so altro, spero non sia nulla di grave". In chiusura sul mercato: "Colombo? Lo spero a noi piace tanto, ma a prescindere da chi arriverà sono contento della squadra che ho".