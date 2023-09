Palladino, Lazio-Monza e gli infortuni: "Caprari, problema al ginocchio"

Il Monza di Raffaele Palladino è pronto a sfidare in trasferta a Roma la Lazio dopo l'1-1 casalingo contro il Lecce . I brianzoli scenderanno in campo all'Olimpico per confermarsi ammazzagrandi.

Alla vigilia del match valido per la quinta giornata di Serie A, in programma domani 23 settembre alle 20:45, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa svelando i forfait per causa di forza maggiore di Caprari e Bettella.

Lazio-Monza, Palladino: "Il pari con l'Atletico Madrid li ha caricati"

Palladino ha spiegato: "Le indicazioni di questa settimana sono molo positive perché la squadra ha lavorato bene sotto tutti i punti di vista. Di certo mi aspetto una cattiveria agonistica maggiore. Mentre guardavo la loro partita di Champions League mi immaginavo in che condizioni avremmo affrontato la Lazio e per come hanno pareggiato partita con l'Atletico Madrid credo che sarà una squadra carica di entusiasmo, che quell'episodio ha dato alla Lazio una carica speciale".

Poi una sottolineatura e un annuncio: "Non sono d'accordo con chi sostiene che il Monza crea poche occasioni da rete. Caprari ha avuto un problema al ginocchio e non sarà dei nostri. Pessina in quella posizione da trequartista potrebbe essere una soluzione, ma non è l'unica. Oltre a Caprari, Bettella ha avuto una ricaduta mentre D'Ambrosio sarà dei nostri".