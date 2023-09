Lazio-Monza, Palladino esulta e Gagliardini lo esalta: "Predestinato"

Il Monza va via da Roma con un punto pesante, conquistato in rimonta contro la Lazio . Raffaele Palladino e Roberto Gagliardini si godono il risultato positivo.

L'allenatore e il centrocampista dei brianzoli hanno commentato il pari ottenuto all' Olimpico non nascondendo la propria soddisfazione e sottolineando come l' 1-1 nella Capitale possa rappresentare uno spartiacque importante per far decollare la stagione del Monza .

Monza, Palladino: "Bravi ad attaccare la difesa della Lazio"

Al microfono di DAZN Palladino ha commentato: "Siamo felici perchè ci serviva una prestazione del genere contro una grande squadra. Sono contento per i miei ragazzi. Questo punto ci da il giusto slancio per proseguire il campionato. Ogni stagione è una storia a se, non bisogna fare il paragone rispetto alla scorsa. Lo sappiamo tutti che il Monza deve continuare a crescere e lavorare bene quotidianamente esprimendo il suo gioco, provando a mettere in difficoltà le grandi squadre. La nostra crescita passa attraverso queste prestazioni di livello importante. Io sono soddisfatto e ho ringraziato i ragazzi, mi hanno fatto emozionare per come hanno giocato, ma questa partita ci deve far capire che dobbiamo fare ancora meglio".

Palladino ha poi aggiunto: "Sapevamo che la Lazio difende con a quattro ed eravamo consapevoli di dover attaccarli innescando i nostri quinti. L'occupazione dell'area è fondamentale per fare gol. Gagliardini? In cinque gare poteva aver già segnato tre gol".

Lazio-Monza, Gagliardini: "Palladino è un predestinato"

Roberto Gagliardini ha aggiunto su Lazio-Monza 1-1: "Sono molto contento per il gol perché lo cerco spesso. Oggi ho fatto una partita normale, ho giocato meglio le scorse. Sono contento di aver segnato e dato una mano alla squadra. Siamo venuti qui consapevoli della nostra forza, loro erano in difficoltà, abbiamo comandato la partita per lunghi tratti, ma il risultato giusto è il pareggio. Il mio rapporto con Palladino? Il mister mi aiuta, si vede che farà strada. Ha tutto per ambire a grandi squadre, tratta tutti allo stesso modo. Oggi ci ha preparato bene e sono contento anche per la società che ci supporta sempre".