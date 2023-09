Caprari operato al ginocchio a Barcellona: intervento riuscito, il comunicato

Il Monza dovrà fare a meno di Caprari per i prossimi mesi. L'attaccante dopo l'infortunio accusato durante la partita col Lecce, si è sottoposto ad alcuni esami medici per capire l'entità del problema e l'esito non è stato positivo: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore è stato operato a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat e l'intervento è riuscito.

Il club ha subito tamponato la sua assenza con l'arrivo dello svincolato Gomez. Il Papu in Italia ha lasciato bei ricordi con l'Atalanta e in uno schieramento come quello di Palladino potrà mettersi in mostra. Terzo capitolo dopo la Dea e anche il Catania.

Il comunicato del Monza su Caprari

Questa la nota della società: "Oggi Gianluca Caprari si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro, presso la clinica del Professor Ramon Cugat a Barcellona. L'intervento è perfettamente riuscito, l’attaccante rimarrà qualche giorno a Barcellona prima di intraprendere la fase riabilitativa".