Monza, Palladino cita Bonucci sul Papu Gomez. E su Colpani: "Futuro da big"

Avvio di campionato in sordina per il Monza . Dopo l'entusiasmante stagione scorsa, quest'anno i brianzoli hanno racimolato 6 punti in 6 partite, con un solo successo, 3 pareggi e 2 ko (contro Inter e Atalanta). La squadra di Palladino, reduce dal deludente pareggio contro il Lecce , proverà a ritrovare la vittoria a più di un mese dal successo contro l'Empoli. Di fronte uno degli avversari più difficili da affrontare in questo momento: il Sassuolo di Dionisi, che arriva alla sfida forte delle vittorie con Juventus ed Inter.

Sassuolo-Monza, le dichiarazioni di Palladino

Così Raffaele Palladino ha parlato del momento in casa Monza e della sfida contro i neroverdi: "Sono soddisfatto del nostro percorso. Ovviamente dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. C'è dispiacere per i 2 punti persi a Lecce, ma come dico sempre nel corso del campionato si riequilibra tutto. Ciò che conta sono le prestazioni, e queste sono arrivate. Domani giocheremo contro una squadra in salute e che ha grande entusiasmo. Ma ieri in allenamento ho visto i ragazzi agguerriti: sono fiducioso. Berardi? Vero che sposta gli equilibri, ma il Sassuolo non è solo Berardi, ha diversi calciatori forti: non concentriamoci soltanto su di lui". Sui singoli: "Ciurria lo vedo bene ovunque, ma dipende anche da chi ci troviamo avanti. Kyriakopoulos ha necessitato di tempo, adesso è entrato negli schemi. Colpani lo stimolo tutti i giorni, così come faccio con gli altri. Ad oggi non è pronto per il grande salto e lui lo sa. Il mio obiettivo è portarlo, entro fine anno, a diventare pronto per un grande club e per la Nazionale". Infine sull'arrivo del Papu Gomez: "È un campione, in campo e nella mentalità: sposta gli equilibri. Fisicamente deve ritrovare la giusta condizione, ma ha grande voglia: sarà della trasferta a Sassuolo. Lo seguivamo da tempo, appena ha rescisso, avendo la parola con Galliani, abbiamo chiuso. Sicuramente l'infortunio di Caprari ha contribuito al suo arrivo".