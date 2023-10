Monza, Palladino: "Papu Gomez fantastico. Colombo? Mancava il gol"

REGGIO EMILIA - Il Monza di Raffaele Palladino porta a casa 3 preziosi punti dopo il colpo a casa del Sassuolo per 1-0. Per i brianzoli si tratta della prima vittoria dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi, le parole dell'allenatore biancorosso nel post-partita: "Nel primo tempo il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, soprattutto in transizione su nostri errori. Faccio i complimenti a Di Gregorio, che ci ha tenuto in piedi. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione diversa, togliendo il freno a mano. Siamo stati bravi a creare subito tante palle gol e abbiamo portato a casa la gara. È una vittoria che ci dà tanto slancio. È una vittoria dedicata al nostro presidente - aggiunge - Partite del genere si possono vincere ma anche perdere. Contro la Salernitana, che ha bisogno di punti, sarà una gara complicata. Voglio massima intensità e attenzione per chiudere bene questo periodo".