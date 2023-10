Palladino a sorpresa: "Colpani lo critico, ecco perché. Di Gregorio un big"

Il Monza conquista la seconda vittoria consecutiva con un’ottima prestazione contro la Salernitana : tre punti che portano i biancorossi in una posizione comoda in classifica. Protagonista ancora una volta Colpani , con un gol da biliardo. Grande gioia anche per il baby Vignato , alla sua prima rete in Serie A. Raffaele Palladino ha parlato della partita al termine dei novanta minuti.

Monza-Salernitana, le dichiarazioni di Palladino

Queste le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Dazn: “Avevo molto timore di questa partita, perché avevano bisogno di punti. Abbiamo approcciato benissimo con un primo tempo devastante. Credo sia stata fatta una grande prestazione, voluta da tutti. Non dobbiamo pensare alla classifica, ma guardare a ogni singolo partita. Possiamo fare un grande campionato. Ai ragazzi cerco di dare una mentalità, poi loro sono maturi e capiscono i momenti. Oggi ho ricevuto una grande prova di maturità. Sono felice anche per chi è entrato a partita in corso. Dobbiamo solo concretizzare di più. Solidità? Tutti difendono e tutti attaccano. Lo scorso anno eravamo un po’ disuniti. Tutto parte dal sacrificio delle punte. Poi abbiamo un grande portiere come Di Gregorio. Vignato? Sono contento che ha riconosciuto i miglioramenti che deve fare sulla resistenza. Questa è la gioia più grande che mi ha dato, più del gol. Percepisco che è un giocatore forte e di talento. Deve lavorare molto, ma oggi ha dimostrato il suo talento. Se Colpani è da Nazionale? Le sue prestazioni passano dalla settimana. Tutte le critiche che gli rivolgo sono per il suo bene. Può arrivare a fare grandi cose. Può ambire a palcoscenici importanti”.