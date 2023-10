Monza settimo con 19 italiani in rosa: il nuovo capolavoro di Galliani

Il Monza ha compiuto 111 anni il primo settembre scorso. Sta disputando il suo secondo, consecutivo campionato di Serie A, dopo avere guadagnato la salvezza con sei turni d'anticipo nella passata stagione, piazzandosi all'undicesimo posto con 52 punti, il secondo miglior punteggio per un'esordiente nel massimo campionato dopo il Chievo che, nell'annata 2001-2002, totalizzò 54 punti. Nel torneo in corso, dopo 8 giornate la squadra allenata da Raffaele Palladino conta 12 punti, 5 in più rispetto a un anno fa ed è settima, da sola, in classifica. Il suo è un exploit decisamente made in Italy e, in ordine di tempo, è il nuovo capolavoro di Adriano Galliani che, dopo i "31 anni di prestito al Milan", come ama definirli, è tornato nel suo Monza e ne sta scrivendo la storia.