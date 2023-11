Colpani, numeri da big: in Europa solo Bellingham meglio di lui. E in A...

Nell'ultimo anticipo del sabato di Serie A non si fanno male Monza e Torino , che impattano per 1-1. Al vantaggio dei granata con Ilic ha risposto 10' più tardi il solito Andrea Colpani . Il centrocampista classe 1999 sta vivendo una stagione da sogno, consacrandosi ad alti livelli e con la prima convocazione ricevuta dall' Italia . Il tecnico Raffaele Palladino ne ha tessuto le lodi dopo il match , e gli interessamenti delle big non mancano.

Colpani, numeri da big al Monza

A testimoniare come l'exploit di Colpani sia particolarmente impressionante ci sono i numeri. In questa Serie A ha segnato fino ad ora 6 reti: è il calciatore azzurro con più marcature nel campionato italiano in corso. Alle sue spalle ci sono Berardi, Politano e Scamacca con 5; Pinamonti, Chiesa, Orsolini e Bonaventura con 4. I numeri di Colpani non sono straordinari soltanto nella Serie A: il numero 28 del Monza, infatti, è anche il secondo centrocampista tra i top 5 campionati europei ad aver segnato così tanto gol fino a questo momento della stagione. Soltanto un calciatore nel suo ruolo è riuscito a segnare più di 6 reti: si tratta, ovviamente, di Jude Bellingham, che sta letteralmente trascinando a suon di gol il Real Madrid (sono 10 le sue marcature in Liga fino ad ora). Adesso il Monza, nel futuro chissà: Colpani sembra davvero pronto al grande salto.