Palladino: "Juve? Penso solo al Monza. Contatti da vari club l'anno scorso"

"La Juve ha pensato a me per la panchina in vista del futuro? Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L'anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c'è una crescita ancora in corso con questo club". Così Raffaele Palladino alla vigilia di Monza-Juve in programma domani alle 20:45 allo U-Power Stadium, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.