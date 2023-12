Monza-Juve, Palladino mastica amaro: "Non meritavamo di perdere"

MONZA - Il Monza cade in volata per 2-1 contro la Juventus nell'anticipo della 14ª giornata. Le parole di Raffaele Palladino dopo quella che è stata la prima sconfitta casalinga della stagione: "Una grande prestazione del Monza, il secondo gol loro è stato anche fortunato. Peccato perchè sono orgoglioso dei ragazzi, per una prova di grande maturità, abbiamo messo in campo cuore, anima, qualità fisiche e tecniche. A mio avviso meritavamo anche il pareggio".