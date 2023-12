L Serie A rischia di assistere a un pericoloso remake. Uno tra i migliori portieri del campionato è pronto a volare dalla provincia italiana alla lega più importante al mondo. L’estate scorsa proprio dalla Premier League ci hanno soffiato Vicario, approdato al Tottenham dall’Empoli per 20 milioni di euro più 3 di bonus. L’attuale vice Donnarumma in Nazionale era stato il miglior portiere della stagione 2022/23. Eredità raccolta da Monza sta sfoderando parate da urlo. rischia di assistere a un pericoloso remake. Uno tra i migliori portieri del campionato è pronto a volare dalla provincia italiana alla lega più importante al mondo. L’estate scorsa proprio dalla Premier League ci hanno soffiato, approdato aldall’Empoli per 20 milioni di euro più 3 di bonus. L’attuale vicein Nazionale era stato il miglior portiere della stagione 2022/23. Eredità raccolta da Michele Di Gregorio , che colsta sfoderando parate da urlo.

Quattro clean sheet e almeno una dozzina di gol evitati in maniera quasi miracolosa nelle prime 14 giornate l’hanno reso, inevitabilmente, un uomo-mercato. Per la gioia di Adriano Galliani che già pregusta una ricca plusvalenza. Non va dimenticato, infatti, che l’ad biancorosso è stato il primo a credere con decisione nelle qualità di DiGre. Tanto da prelevarlo a titolo definitivo per 4 milioni dall’Inter, che - col senno del poi - ha sbagliato nel non inserire un’opzione di riacquisto, perdendolo così a titolo definitivo.

