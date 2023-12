Monza-Genoa, tocca a Carboni dopo il gol alla Juve? Palladino lo elogia

Due giovani allenatori pronti a sfidarsi: Palladino e Gilardino ( qui le sue dichiarazioni ) hanno giocato insieme, ma saranno nemici per 90 minuti. L'allenatore del Monza ne ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il puto anche sugli infortunati e sulla condiziona fisica della squadra, facendo chiarezza sul rientro di Izzo . E ha poi elogiato anche Carboni , dopo la rete contro la Juventus.

Monza-Genoa, la conferenza di Palladino

Palladino ha applaudito gli avversari e l'allenatore del Genoa: “È una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo dare un grande impatto emotivo alla sfida perché i punti cominciano a essere pesanti. Ho studiato Gilardino, lo conosco da tanto tempo. Con Alberto c’è un rapporto speciale. Abbiamo giocato con l'Italia insieme e poi allo Spezia per 6 mesi. Ho conosciuto una grande persona, un lavoratore. Con una neopromossa sta facendo un grande lavoro, sono complicati da affrontare, vengono a prenderti alto e sanno giocare anche a calcio. I punti adesso iniziano a essere pesanti. Dovremo avere l'atteggiamento giusto”

Sul momento di Mota: “Con Dany ho parlato, sa cosa voglio e cosa mi aspetto da lui. Può dare di più e deve farlo. Gli voglio bene, il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ogni singolo calciatore. Se un calciatore non rende mi faccio delle domande su come posso metterlo a suo agio. Sono sicuro che troverà le sue giocate e la sua continuità. Izzo? Spero di recuperarlo in settimana. Martedì dovrebbe rientrare con il gruppo”. Su Carboni: “Valentin è un ragazzo che mi piace tanto per il suo atteggiamento. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, lui ma anche tutti gli altri giovani della rosa”. Su Vignato: “Soffre del solito problema agli adduttori, ha fatto un percorso oculato mettendo a disposizione esperti e altro. Sembra che abbiamo intrapreso la strada giusta, martedì rientrerà con il gruppo. Sensazioni buone”.