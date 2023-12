Palladino: "La Juve ci ha dato forza. Ora col Milan per far felice Galliani"

Al Monza basta un gol per ritrovare la vittoria in casa: i biancorossi non conquistavano i 3 punti all' U-Power Stadium dallo scorso 8 ottobre contro la Salernitana . Succeso di corto muso contro il Genoa : decisiva la prima rete in campionato di Dany Mota . Può sorridere Raffaele Palladino , che rivede la sua squadra nella parte sinistra della classifica di Serie A , a quota 21 punti e a sole 2 lunghezze dall' Atalanta di Gasperini.

Monza-Genoa, è 1-0: l'analisi di Palladino

Al termine della sfida, questa l'analisi di Palladino ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un'ottima partita, ho percepito belle cose in questa settimana. La squadra ha lavorato bene e la sconfitta con la Juve ci ha dato l'energia positiva che serviva. Ci siamo anche un po' sporcati. Quella di oggi è stata la vittoria del gruppo. I ragazzi sono straordinari e si percepiva nell'aria la voglia di conquistare i tre punti. Ero sereno prima del match perché li vedevo carichi. A fine partita hanno fatto un po' di casino. Anche Galliani? Sì, lo abbiamo anche bagnato con l'acqua. C'è un bel entusiasmo, è la nostra forza. Moduli? So che in Italia si vede sempre il 3 o il 4, ma per noi non è un problema cambiare. Voglio fare i complimenti a Pedro Pereira e a tutti quelli che sono subentrati e che hanno giocato al posto dei titolari. Le mie parole a Dany Mota? Quando dico qualcosa a un calciatore è perché ci tengo, quando sto zitto è perché non mi interessa. So che può dare tanto sia alla squadra sia a se stesso. Oggi è entrato con la giusta cattiveria e sono contento si sia preso una soddisfazione. Contro il Milan? Sarà molto emozionante e cercheremo di regalare una gioia anche al dottor Galliani".