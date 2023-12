Palladino: "Affrontiamo il Milan con l'ambizione di Berlusconi. Galliani..."

Una gara speciale quella tra Milan e Monza , la prima volta senza Silvio Berlusconi: "Cercheremo di portare avanti la sua mentalità" ha detto Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia del match. "Chi ci crede combatte e vince, me lo ripeteva spesso. Era molto ambizioso" ha continuato il tecnico dei brianzoli ricordando il Presidente a cui deve tanto per averlo scelto a guidare i biancorossi dopo l'esonero di Stroppa. Una settimana particolare, diversa, quella vissuta anche da Galliani : "Per lui sarà un'emozione. Ora siamo noi a dover stare vicino a lui e cercare di fare i primi punti contro il Milan da quando siamo in Serie A".

Milan-Monza, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro il Milan: "Nonstante le assenze le grandi squadre riescono sempre a trovare nuovi stimoli. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Sicuramente saranno importanti i dettagli e dobbiamo migliorare questo aspetto". Sul momento della squadra: "La nostra classifica è molto bella. Vincere aiuta a vincere e dopo il successo contro il Genoa è stata una bella settimana. Siamo soddisfatti del percorso, ma restiamo coi piedi per terra". Sugli infortunati: "L'unico indisponibile sarà Pablo Marì mentre gli altri sono tutti recuperati, sia Izzo che Vignato. Ho avuto risposte positive da tutti". In chiusura su Colpani: "Deve continuare a lavorare come sta facendo: sul campo, in palestra e nell'alimentazione. Può fare di più, lo so, e deve farlo. Sulla trequarti pesa anche l'assenza di Caprari, ci manca ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un pò di tempo".