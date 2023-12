Galliani e mercato Monza: "Di Gregorio e Colpani non sono prenotati"

Il Monza è uscito sconfitto dalla gara contro il Milan a San Siro. Una sfida speciale per Adriano Galliani e per il ricordo legato a Silvio Berlusconi , a qualche mese dalla scomparsa, e proprio l'ad dei brianzoli ha parlato al suo arrivo nella sede della Lega Serie A, dove questa mattina è in corso l'Assemblea con i vertici e le altre società. Qualche frase sulla partita di ieri e poi le domande sul mercato e sul futuro di Di Gregorio e Colpani.

Galliani e il mercato: futuro Colpani e Di Gregorio

Adriano Galliani ha parlato del campionato del Monza: "Stiamo facendo quello che è all'altezza dei nostri obiettivi. Abbiamo perso soltanto contro le grandi e va bene così. La nostra squadra ama giocare a calcio, ma il Milan l'ha risolta con le giocate dei campioni". E poi sul mercato: "Gennaio sarà asfittico", ma sul futuro di Colpani e Di Gregorio ha ribadito: "Non sono prenotati nè da Juve e nè da Inter... In giro leggo questo, ma non siamo un supermercato. Sono nostri giocatori e resteranno tali". L'ad dei brianzoli ha chiuso così la questione legata ai due protagonisti di questa Serie A, nonostante gli estimatori non manchino...