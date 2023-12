"Io figlio di Napoli, il mio cuore è lì": Palladino e il ritorno a casa

Il Monza deve rialzare la testa dopo le ultime sconfitte e al Maradona affronterà un Napoli incerottato. Non ci saranno Osimhen e Politano squalificati, oltre a Natan infortunato. Al di là di questo sarà anche una gara speciale, soprattutto per Raffaele Palladino: " Sono un figlio di Napoli e ho vissuto lì con famiglia e amici. Il mio cuore è lì, da sempre. Sarà una bella emozione" spiega il tecnico in conferenza alla vigilia del match. Una sfida in cui i brianzoli proveranno a portare a casa un risultato positivo dopo due ko consecutivi, contro Milan e Fiorentina all'U Power Stadium.

Napoli-Monza, conferenza Palladino

Raffale Palladino ha analizzato la prossima sfida contro il Napoli: "Hanno qualche assenza ma restano sempre i campionati d'Italia, una squadra forte. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi e la mentalità. Abbiamo necessariamente bisogno di punti". Sul momento della squadra: "Ho visto una buona settiaman e abbiamo lavorato bene su diverse situazioni. Voglio vedere in campo un gruppo affamato di risultati". Su cosa c'è da migiorare: "Sicuramente nelle fase realizzativa e voglio vedere l'atteggiamento che trovo negli allenamenti, l'identità e la competitività che abbiamo". Sulla formazione: "Qualche giocatore ha tirato un po' la carretta, vediamo quali cambi fare". Poi sui tifosi: "Vorrei sempre le porte aperte ai nostri sostenitori ma non siamo riusciti per i lavori, preso lo faremo. Li vogliamo abbracciare al centro sportivo". In chiusura sulle 50 panchine in Serie A: "Non lo sapevo. Sono una bella soddisfazione".