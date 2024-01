Monza, Palladino e l'idea Kean: "Non chiedetemi di mercato, lo fa Galliani"

Monza-Inter, Palladino: "Serve la partita perfetta"

E, allora, testa al campo. Come si batte l'Inter? "Facendo la partita perfetta, curando tutti i particolari, andando forte, accettando i duelli, cercando di non sottovalutare nulla. Quando affronti queste squadre devi fare tutto al centodieci per cento delle tue possibilità. Solo così puoi sopperire alla forza della grande squadra, ovvio che devi pensare non solo a difenderti ma anche ad attaccare: questo lo sappiamo bene. Sono curioso di vedere la gara di domani".