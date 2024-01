Palladino e il Gagliardini post Monza-Inter: "Da invenzione a pazzia"

Il Monza ha bisogno di punti per riprendersi dopo il 5-1 subito contro l'Inter. I brianzoli per ora possono stare sereni, visto l'undicesimo posto in classifica e il più sette sulla zona rossa. Palladino però non vuole abbassare la guardia e in conferenza stampa ha caricato la squadra vero la delicata trasferta di Empoli . Il tecnico ha fatto chiarezza anche sugli indisponibili e sulle condizioni di Di Gregorio e sul ruolo di Gagliardini .

Empoli-Monza, la conferenza di Palladino

"E' stata una settimana di analisi della partita contro l'Inter. Ovviamente abbiamo studiato Nicola, l'ho avuto anche come allenatore. Il cambio porta sempre energia e domani sarà molto difficile. Vogliamo reagire alla sconfitta della settimana scorsa" - ha detto Palladino in conferenza. Su Gagliardini e la sua posizione nei tre di difesa: "Roberto può giocare ovunque, ha fatto molto bene in quel ruolo, lo possiamo riproporre. Dopo il 5-1 è passato da invenzione a scelta azzardata, la verità è che l'Inter è una squadra schiacciasassi". Poi una buona notizia: "In settimana abbiamo recuperato Izzo e Mari". Poi si è soffermato sui singoli: "Colombo nelle ultime due settimane l'ho visto alla grande, sarà lui il nostro acquisto di gennaio, credo molto in lui. Daniel Maldini si è allenato bene, ha bisogno di continuità, ma è già dentro gli schemi della squadra".

Sugli indisponibili: "Carboni ha recuperato, sta bene ma gli manca il ritmo gara. Cittadini e Vignato sono ancora out. Di Gregorio non ci sarà, ma puntiamo a recuperarlo per il prossimo match". Sugli obiettivi: "Dobbiamo guardarci indietro, la media salvezza si è alzata notevolmente rispetto agli altri anni. Non bisogna esaltarsi o fare drammi ma restare equilibrati. Io sono realista, sono consapevole che quest'anno bisogna lottare con quelle dietro. Le ultime tre-quattro squadre continuano a spingere. Ci mancano ancora tanti punti". L'allenatore del Monza ha parlato anche di De Rossi: "Ci siamo sentiti su whatsapp e abbiamo condiviso il corso allenatori. Avrà un sostenitore in più. Io sono un allenatore giovane, che ha voglia di imparare e crescere. Con tutto ciò che è successo quest’anno sarà una grande crescita personale. Dobbiamo continuare così".