'Lepre o cacciatore?': Monza, Palladino e la risposta in conferenza

Dopo due sconfitte pesanti, contro Inter (5 a 1) ed Empoli (3 a 0), è arrivata la vittoria sofferta contro il Sassuolo all'U Power Stadium per il Monza. "A volte fa bene prendere uno schiaffo per rialzarsi" ha voluto spiegarlo così Palladino il doppio passa falso prima del successo con i neroverde. In conferenza il tecnico dei brianzoli ha parlato di "grinta e determinazione" come ingredienti giusti per proseguire nel cammino intrapreso dalla stagione scorsa e volto alla crescita del club. L'allenatore ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese.