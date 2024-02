Palladino: “Milan stanco? Macché, lottano per lo scudetto”

Il Monza vive in un buon momento anche se non segna da due partite: tre risultati utili di fila e trenta punti in classifica. La distanza dalla zona rossa è notevole e contro il Milan la squadra di Palladino sarà chiamata ad una prova di maturità. In questa stagione i biancorossi hanno fatto pochi punti contro le big e l'allenatore vorrebbe invertire questa tendenza. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa .

Monza-Milan, le dichiarazioni di Palladino

"La settimana è stata positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettermi in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazioni. Affronteremo una squadra molto forte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà" - ha spiegato Palladino in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Come si ferma il Milan? Facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché vengono da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza, spensieratezza e coraggio nel giocarsela. Sarà difficile ma non sono imbattibili, proveremo a metterli in difficoltà cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno. Sarà un piacere affrontare un allenatore come Pioli che sta ottenendo ottimi risultati. Se saranno stanchi dopo l'impegno europeo? Non credo perché hanno una rosa talmente ampia e forte da poter cambiare calciatori senza problemi. E la vittoria in Europa League può dare loro solamente ulteriore entusiasmo".

L'allenatore del Monza ha elogiato i rossoneri per una particolare caratteristica: “Dovremo fare un’ottima fase difensiva perché il Milan è la squadra che dribbla di più, crea superiorità numerica e bisogna stare attenti. In fase offensiva invece bisogna provare a metterle in difficoltà in tutti i modi. I miei attaccanti hanno caratteristiche a cui possiamo appoggiarci per provare a creare problemi”. Su Loftus Cheek: "Giocatore straordinario, per me ha tutto ed è di livello internazionale. Ha tecnica, inserimento, esperienza: un attaccante aggiunto. Mi aveva già impressionato ad agosto ma il Milan ha anche altri top player, dovremmo stare attenti a tutto e a tutti. Pioli con lui ha fatto un grande lavoro mettendolo nella posizione giusta".