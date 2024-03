Palladino: “Juric ti fa giocare male. Gomez? Meritava un finale diverso”

Palladino, conferenza Torino-Monza: le sue parole

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: "Sarà uno scontro diretto e sono concentrato su quel che dobbiamo fare per metterli in difficoltà. Dovremo avere grande personalità. Complimenti? Fanno sempre piacere e a volte non ci si rende conto del lavoro fatto, mi auguro che la società possa arrivare sempre più in alto in futuro". E sul momento: "Viviamo il periodo con grande entusiasmo e carica positiva. Siamo tutti coinvolti in questo contesto meraviglioso. La ripresa degli allenamenti è stata alla grande e vogliamo continuare a dare il massimo". Poi sui singoli in nazionale: "Non ho meriti per le convocazioni di Dany Mota e Valentin Carboni. Ho creduto in loro e hanno ripagato questa fiducia sul campo".