Palladino: "Al mio Monza nulla da rimproverare, oggi ho visto gol incredibili"

Monza, Palladino: "Ora solo finali"

L'allenatore ha quindi fatto il punto sugli obiettivi del Monza per questo finale di stagione: "Il nostro obiettivo è analizzare questa partita, gli errori commessi e pensare poi al Bologna. Non abbiamo un obiettivo ben preciso, mancano 7 gare e per noi sono tutte finali. Deve essere questo lo spirito, altrimenti si rischia senza obiettivi. Vogliamo mettere in difficoltà tutti. Io cerco di mettermi a disposizione e di insegnare ai ragazzi quello che possono fare meglio. C’è grande predisposizione da parte loro, stanno crescendo bene. Sono contento, quando giocano mettono tutti in mostra le loro qualità".

Palladino elogia Colpani: "Può alzare ancora il livello"

Infine Palladino si è espresso sulla prestazione di Andrea Colpani, autore del gol del momentaneo 1-3 con cui è salito a quota otto in stagione: "Ha fatto un’ottima partita, lavorando bene anche in fase difensiva. Può alzare il suo livello sia fisico che tecnico, ultimamente è andato molto vicino al gol e oggi finalmente l’ha trovato".