Cessione Monza: accordo vicino. Galliani farà da traghettatore: tutte le novità

La sua presenza sabato sera in tribuna d’onore al Dall’Ara non è passata inosservata. Anzi, a molti è sembrata la conferma di come le negoziazioni stiano proseguendo verso il closing previsto per fine maggio al termine del campionato. Ha fatto rumore l’avvistamento di Augusto Balestra, socio e frontman del fondo Orienta Capital Partners, alla gara tra Bologna e Monza. Naturalmente con un occhio di riguardo nei confronti della formazione brianzola, verso la quale l’interesse e la trattativa per rilevare le quote di maggioranza vanno avanti ormai da mesi. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Dalla fine dell’inverno sono partite le contrattazioni per la cessione da parte di Fininvest del pacchetto di maggioranza del club lombardo. Sul tavolo il 60-70% delle quote per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Inizialmente lo scorso autunno c’erano stati approcci da parte di investitori americani e arabi. Chiacchierate esplorative che però non erano sfociate in alcuna due diligence, a differenza di quanto accaduto a inizio marzo con Orienta, società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì. Il segnale di come i tempi fossero ormai maturi per una svolta societaria e al conseguente ingresso in casa biancorossa di un nuovo socio di maggioranza. Fininvest e la famiglia Berlusconi non usciranno del tutto di scena, almeno per il momento. Nelle linee programmatiche c’è il mantenimento di una quota di minoranza.