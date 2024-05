Palladino, dribbling e occhiolino al futuro: "Ora conta solo il Monza"

Palladino: "Futuro? Ora conta solo il Monza"

L'allenatore ha quindi risposto così alle tante voci di mercato per il suo futuro: "Tutte queste notizie le sento, ma in questo momento la priorità è solo il Monza. Sono concentratissimo sulle quattro partite che ci mancano e voglio farle al massimo perché abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere. La mia esperienza qui? Mi capita spesso di girare per la città e percepire il clima, i tifosi sono felicissimi e questo mi rende orgoglioso. Aver dato gioie a loro e aver migliorato ogni singolo ragazzo è la cosa più gratificante possibile per un allenatore. Non c'è nulla che non rifarei, mi sento di aver dato tutto per questa squadra e di aver scritto insieme al mio staff pagine di storia di questo club".