Monza-Lazio, Colpani sfida il futuro? E Casale di nuovo al centro con Tudor

Chi invece avrebbe potuto prendere un’altra strada è Nicolò Casale . Il centrale veronese era promesso sposo del Monza nell’estate 2022 con tanto di stretta di mano Setti-Galliani a sancire l’intesa. I due però non avevano fatto i contatti con la volontà del difensore, che declinò l’offerta biancorossa per volare nella Capitale. Con la gestionee il passaggio alla difesa a 3 si è ripreso una maglia da titolare e punta a finire in crescendo il campionato. Infine in casa Monza va segnalato il ruolo sempre più apicale all’interno del cda da parte di Adriano Galliani, che è stato confermato come amministratore delegato del Monza e nominato anche vice presidente vicario del club brianzolo. Sullo sfondo restano vivi i contatti per il passaggio delle quote di maggioranza (60-70%) per 100 milioni dalla famigliaa Orienta Capital Partners. Lavori in corso.