Palladino "scarica" Colpani: "È pronto per il grande salto"

"Il calcio è fatto di stimoli". Raffaele Palladino ha chiaro l'obiettivo del suo Monza in queste ultime tre giornate di Serie A, a partire dalla gara contro la Fiorentina. I brianzoli potrebbero sfruttare la stanchezza dei viola per provare a fare uno sgambetto a Italiano nella sua rincorsa verso l'Europa in campionato. "Ci sono 9 punti ancora a disposizione e proveremo a farli" ha detto il tecnico in conferenza alla vigilia della sfida.

Palladino, conferenza Fiorentina-Monza Raffaele Palladino ha analizzato la prossima gara contro la Fiorentina: "Quella di domani è una partita molto stimolante affrontiamo una squadra molto forte e in salute, reduce dalla qualificazione in finale di Conference. Giochiamo in casa loro, con una bellissima atmosfera: noi abbiamo tante motivazioni per mettere in difficoltà la Fiorentina". E sugli stimoli: "La quotidianità è fatta di stimoli. Possiamo rendere questa stagione straordinaria, sapendo che non è semplice: cerchiamo di raggiungere 100 punti in due anni, magari anche superarli".

Sulla classifica dei biancorossi: "La classifica del Monza è giusta: penso sempre che i punti che hai sono quelli che meriti. Ma se analizziamo le ultime 6 partite, probabilmente meritavamo qualche punto in più. Per questo abbiamo uno stimolo in più per domani e proveremo a fare più punti possibili da qui alla fine". Le partite di Palladino: "Nel mio biennio la partita che ho digerito di meno è stata quella a Torino contro i granata. Quelle di cui vado orgoglioso sono tante: dal Milan quest'anno, alla Juventus, senza dimenticare quella con la Lazio". Poi il messaggio alla squadra: "Ho detto a loro che in questo momento potrei anche non allenare, sanno fare tutto in autonomia e questo è sinonimo di grande crescita".

Palladino, Colpani e il futuro L'allenatore ha parlato di Colpani: "Non mi piace parlare di singoli ma Andrea ha fatto un grandissimo percorso. Ha avuto un momento di difficoltà nella parte centrale del campionato ma adesso sta alla grande e contro la Lazio ha fatto una partita strepitosa. Per me è pronto per il grande salto". Poi gli elogi: "Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all'Atalanta". In chiusura sul percordo: "Le idee migliori mi vengono di notte, questo lavoro si svolge continuando a studiare, bisogna sempre aggiornarsi. Il calcio è in continua evoluzione".

