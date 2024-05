Diretta Monza-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Monza di Palladino ospita il Frosinone nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Una fida che mette in palio punti salvezza per i ciociari, chiamati a fare punteggio pieno contro una formazione a secco di vittorie da 7 giornate e che non ha più obiettivi da raggiungere (all'andata finì 3-2 per i brianzoli). La squadra Di Francesco si colloca al 17º posto a pari punti con l'Empoli, e dopo il Monza ospiterà allo Stirpe lo scontro diretto con l'Udinese, che in contemporanea alla sfida del Brianteo affronterà proprio la formazione di Nicola (ad aprire la giornata saranno invece Sassuolo e Cagliari). Nelle ultime 6 partite, i laziali hanno aggiunto 8 punti alla corsa per la permanenza nella massima Serie, mandando dunque ai concorrenti un chiaro segnale di non volere mollar sul finale.